ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 13:51
Франция продлила чрезвычайное положение до 10 июля
Иллюстративное фото (twitter/rfi.fr)

Во Франции пытаются предотвратить вторую волну коронавируса

Во Франции вступил в силу закон о продлении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 10 июля. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что данный закон направлен на предотвращение второй волны коронавируса в стране. В частности, закон запрещает проезд далее, чем на расстояние 100 км от дома, продолжает действовать "масочный режим" в общественном транспорте, а также запрещено проведение собраний с более 10 участниками.

Данный закон был принят парламентом Франции в субботу, 9 мая. При этом он был рассмотрен Конституционным судом Франции в понедельник, который снял некоторые положения, разрешив правительству назначать карантин для иностранных туристов без постановления судьи.

На данный момент во Франции зарегистрировано более 177 тысяч зараженных коронавирусом, а также 26 тысяч летальных случаев.

Напомним, с 11 мая во Франции начали ослаблять введенные ранее строгие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Так, открылись непродовольственные магазины, а также отменены обязательные пропуски на поездки в пределах 100 км от дома.

Также РБК-Украина писало, что во Франции обнаружили новый очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 после того, как группа людей побывала на похоронной церемонии.

Теги Новости Украины Франциячрезвычайное положениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь