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У Франції продовжили дію надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 23:01
У Франції продовжили дію надзвичайного стану
Фото: парламент Франції (Assemblée nationale)

Надзвичайний стан продовжили до 10 липня

Парламент Франції у суботу, 9 травня, підтримав продовження дії надзвичайного стану, введеного в країні через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національних зборів Франції у Twitter.

Так, французький парламент підтримав законопроект про продовження режиму надзвичайного санітарного стану в країні до 10 липня. Документ підтримали 252 парламентарі, проти виступили 87.

"Після досягнення угоди між депутатами та сенаторами в спільному паритетному комітеті Національні збори ухвалили законопроект про продовження надзвичайного санітарного стану", - заявили в парламенті.

Зазначається, що до цього голосування відбулося у французькому Сенаті. Спершу надзвичайний санітарний стан у Франції було введено 24 березня на два місяці.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що французький Сенат проголосував за проект закону про продовження до 10 липня надзвичайного стану через коронавірус. Рішення підтримали 240 депутатів, ще 25 членів парламенту висловилися проти.

Також РБК-Україна писало, що у Франції за добу зафіксували 178 летальних випадків коронавірусу. При цьому було підтверджено 728 нових випадків інфікування. Загалом від в країні було зафіксовано 137 779 випадків коронавірусу, з них 25 987 смертей.

Теги Новини України Франціянадзвичайний станКоронавірус
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