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У Франції скасовують електронні перепустки для виходу з дому

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 03:09
У Франції скасовують електронні перепустки для виходу з дому
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Ослаблення карантину не буде стосуватися ресторанів, барів та кафе

У Франції з 11 травня почнуть послаблювати введені раніше суворі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Вже з понеділка відкриються магазини, а також будуть скасовані пропуску для поїздок на відстані не більш як 100 кілометрів від місця проживання. Кожному, хто бажає проїхати понад 100 кілометрів від місця проживання, доведеться мати при собі спеціальний пропуск, який засвідчує, що це - поїздка за сімейними або професійними обставинами.

Влада також знімає обмеження в часі для занять спортом і для прогулянок. Місця для прогулянок теж не регламентуються, як це було досі. Поступово для навчання почнуть відкриватися школи, а також дитячі садки.

У той же час ослаблення карантину не буде стосуватися ресторанів, барів та кафе.

Користуватися міським і міжміським транспортом дозволяється тільки в масках.

В години пік користуватися місцевим транспортом зможуть лише ті особи, які мають довідку від працедавця. Це необхідно для того, щоб забезпечити дотримання правил мінімальної дистанції. На станціях і в поїздах будуть відповідні позначки.

Крім того, близько 60 станцій метро в Парижі не будуть працювати, а на лінію вийдуть тільки 75% поїздів. Щоб допомогти людям у непростій ситуації, в місті створені додаткові велосипедні доріжки.

Обмеження на в'їзд у Францію також залишаться в силі як мінімум до 15 червня.

Нагадаємо, раніше у Франції виявили новий осередок поширення коронавірусу після того, як група людей побувала на похоронній церемонії.

Парламент Франції в суботу, 9 травня, підтримав продовження дії надзвичайного стану, введеного в країні через спалах коронавірусу. Депутати проголосували за продовження режиму надзвичайного санітарного стану в країні до 10 липня.

Теги Новини України ФранціяКоронавірус
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