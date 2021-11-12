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У Путіна відреагували на публікацію про вторгнення в Україну: порожнє нагнітання

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Москва, П'ятниця 12 листопада 2021 11:59
У Путіна відреагували на публікацію про вторгнення в Україну: порожнє нагнітання Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на публікацію Bloomberg про можливе вторгнення в Україну. Кремль вважає це "порожнім нагнітанням напруженості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - зазначив Пєсков.

За його словами, "провокаційних дій стає більше", особливо в Чорному морі, де спостерігається активність літаків-розвідників НАТО.

"Це все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Це ж не наші друзі, це ж не білоруські літаки літають, наших союзників, це літають літаки тих, хто декларує своєю метою стримування РФ і ті, хто називають РФ ворогом. Ми повинні себе якось страхувати та хеджувати ризики", - додав він.

Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що США стурбовані концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів і вже попередили європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну.

Заступник постпреда Російської Федерації при ООН Дмитро Полянський вже заявив, що Москва не має планів на вторгнення.

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Володимир Путін Російська Федерація
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