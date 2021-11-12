Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, скільки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває кадрових російських військових. За його словами, проти України воює декілька тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головнокомандувача ЗСУ .

"Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", - розповів Залужний.

А загальна чисельність першого та другого корпусів Південного військового округу РФ, які ведуть бойові дії проти українських військових на Донбасі, становить 35,5 тисяч осіб. Це військове угрупування постійно підтримується Росією.

"Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами", - наголосив він.

Залужний додав, що окупанти посилили передові підрозділи танковими групами та активно використовують безпілотники і снайперів проти підрозділів ЗСУ на Донбасі.