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Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість

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Донбас, П'ятниця 12 листопада 2021 16:06
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість Фото: в ЗСУ назвали кількість російських військових на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, скільки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває кадрових російських військових. За його словами, проти України воює декілька тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головнокомандувача ЗСУ.

"Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", - розповів Залужний.

А загальна чисельність першого та другого корпусів Південного військового округу РФ, які ведуть бойові дії проти українських військових на Донбасі, становить 35,5 тисяч осіб. Це військове угрупування постійно підтримується Росією.

"Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами", - наголосив він.

Залужний додав, що окупанти посилили передові підрозділи танковими групами та активно використовують безпілотники і снайперів проти підрозділів ЗСУ на Донбасі.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

А вчора це видання розповіло, що США попередили Європу про можливе вторгнення Росії в Україну. Водночас в Росії такі заяви назвали "нагнітанням".

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Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
Скільки російських військових воює на Донбасі: в ЗСУ назвали кількість
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