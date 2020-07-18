Франція підтвердила отримання "чорних скриньок" літака МАУ

Французькі слідчі заявили про прибуття до Франції "чорних скриньок" українського літака авіакомпанії МАУ, який в січні збили іранські військові. Найближчим часом експерти почнуть дослідження бортових самописців.

Про це повідомляє агентство AFP.

Як розповіли джерела у французькому Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації, "чорні скриньки" вже у Франції, а до агентства їх привезуть з понеділка.

Розшифровувати бортові самописців буде міжнародна комісія, яка складається з 20 фахівців.

Україна також відправить своїх фахівців для участі в досліджені "чорних скриньок" літака МАУ.

Нагадаємо, український літак рейсу PS-752 був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерану. В результаті інциденту загинули 176 людей, серед них були й громадяни України - члени екіпажу. Для розслідування трагедії необхідно отримати інформацію з "чорних скриньок", але Іран затягував з їх відправкою у Францію.

Сьогодні Тегеран повідомив про відправку бортових самописців літака МАУ до Франції, оскільки самостійно не може їх розшифрувати.

Спочатку Іран стверджував, що літак збили через людську помилку, але тепер говорить, що трагедія стався через неполадки у системі протиповітряної оборони.