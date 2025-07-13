Франция планирует удвоить расходы на оборону: в чем причина

Согласно ранее определенным ориентирам, Франция намеревалась удвоить объем оборонного бюджета с уровня 2017 года до 2030 года. Однако президент Эммануэль Макрон пообещал достичь этого показателя уже в 2027 году.

Военный бюджет, который в 2017 году составлял 32 млрд евро (37,4 млрд долларов), вырастет до 64 млрд евро к 2027 году. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование: 3,5 млрд евро в 2026 году и еще 3 млрд евро в 2027 году.

Глава государства заявил, что ускоренный рост оборонного финансирования происходит на фоне усилий Франции достичь экономии объемом 40 млрд евро в проекте бюджета на 2026 год. Расходы будут покрыты за счет роста экономической активности.

"Наша военная независимость неразрывно связана с финансовой независимостью. Это будет профинансировано благодаря большей активности и большему производству", - сказал Макрон.

Президент также сообщил, что премьер-министр Франсуа Байру во вторник, 15 июля, объявит дополнительные подробности во время выступления относительно планов правительства по бюджету на 2026 год.

Главе правительства придется преодолеть серьезные политические трудности, пытаясь реализовать меры бюджетной экономии через парламент, который находится в состоянии глубокой поляризации.

К тому же, Франция стремится сократить дефицит бюджета чтобы успокоить контролирующие органы ЕС, а также иностранных инвесторов.