Франція планує подвоїти видатки на оборону: в чому причина

Відповідно до раніше визначених орієнтирів, Франція мала намір подвоїти обсяг оборонного бюджету з рівня 2017 року до 2030 року. Однак президент Еммануель Макрон пообіцяв досягти цього показника вже у 2027 році.

Військовий бюджет, який у 2017 році становив 32 млрд євро (37,4 млрд доларів), зросте до 64 млрд євро до 2027 року. Крім того, передбачене додаткове фінансування: 3,5 млрд євро у 2026 році та ще 3 млрд євро у 2027 році.

Глава держави заявив, що прискорене зростання оборонного фінансування відбувається на тлі зусиль Франції досягти економії обсягом 40 млрд євро в проекті бюджету на 2026 рік. Витрати будуть покриті за рахунок зростання економічної активності.

"Наша військова незалежність нерозривно пов’язана з фінансовою незалежністю. Це буде профінансоване завдяки більшій активності та більшому виробництву", - сказав Макрон.

Президент також повідомив, що прем’єр-міністр Франсуа Байру у вівторок, 15 липня, оголосить додаткові подробиці під час виступу щодо планів уряду щодо бюджету на 2026 рік.

Главі уряду доведеться подолати серйозні політичні труднощі, намагаючись реалізувати заходи бюджетної економії через парламент, який перебуває у стані глибокої поляризації.

До того ж, Франція прагне скоротити дефіцит бюджету щоб заспокоїти контролюючі органи ЄС та іноземних інвесторів.