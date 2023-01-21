ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция существенно увеличит свой оборонный бюджет: на что потратят

Новина українською →
Париж, Суббота 21 января 2023 03:42
Франция существенно увеличит свой оборонный бюджет: на что потратят Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал существенное увеличение оборонного бюджета и пообещал трансформировать армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

По его словам, новый семилетний бюджет на оборону увеличится до 413 млрд евро по сравнению с 295 млрд евро за предыдущий период. В ближайшее время Франция намерена модернизировать и расширить свои вооруженные силы, а затем преобразовать их.

Макрон также признал, что после вторжения России в Украину возникла острая необходимость в том, чтобы обновить вооруженные силы, которые защищали бы свободу, безопасность, процветание и место Франции в мире.

"Ключом к реформам является увеличение бюджета военной разведки на 60%. Средства будут направлены на адаптацию армии к высокоинтенсивным конфликтам за счет инвестиций в беспилотники, киберзащиту и улучшенную противовоздушную оборону. Мы должны быть на одну войну впереди", - заявил президент Франции.

Неспособность Франции предвидеть российское вторжение в феврале прошлого года стоила главе военной разведки генералу Эрику Видо работы. Командующий вооруженными силами тогда признал, что разведка США и Великобритании правильно восприняла ситуацию.

Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.

Также ранее во время новогоднего обращения президент Франции обратился к украинцам, с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Франция
NEWS
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина