Франция существенно увеличит свой оборонный бюджет: на что потратят
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал существенное увеличение оборонного бюджета и пообещал трансформировать армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Франции.
По его словам, новый семилетний бюджет на оборону увеличится до 413 млрд евро по сравнению с 295 млрд евро за предыдущий период. В ближайшее время Франция намерена модернизировать и расширить свои вооруженные силы, а затем преобразовать их.
Макрон также признал, что после вторжения России в Украину возникла острая необходимость в том, чтобы обновить вооруженные силы, которые защищали бы свободу, безопасность, процветание и место Франции в мире.
"Ключом к реформам является увеличение бюджета военной разведки на 60%. Средства будут направлены на адаптацию армии к высокоинтенсивным конфликтам за счет инвестиций в беспилотники, киберзащиту и улучшенную противовоздушную оборону. Мы должны быть на одну войну впереди", - заявил президент Франции.
Неспособность Франции предвидеть российское вторжение в феврале прошлого года стоила главе военной разведки генералу Эрику Видо работы. Командующий вооруженными силами тогда признал, что разведка США и Великобритании правильно восприняла ситуацию.
Напомним, 4 января президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы с российской агрессией.
Также ранее во время новогоднего обращения президент Франции обратился к украинцам, с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.
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