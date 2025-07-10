Макрон и Стармер готовят ядерную коалицию на фоне угроз для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер готовятся подписать новые оборонные соглашения, которые усилят сотрудничество в сфере ядерного сдерживания и разработки современного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Глава французского государства и британский премьер планируют подписать соответствующую декларацию уже в четверг, 10 июля.

Стороны договорятся о координации своих сил ядерного сдерживания и совместной разработке новой крылатой ракеты, которая должна заменить уже известные Storm Shadow/SCALP. Эту инициативу назвали "промышленным оборонным соглашением".

Макрон подчеркнул, что Франция и Великобритания несут особую ответственность за безопасность Европы, учитывая рост угроз со стороны агрессивных соседей.

"В Европе есть ожидания, что столкнувшись с ревизионистскими соседями, наши две страны несут особую ответственность за безопасность континента", - цитирует издание слова президента Франции.

В то же время эксперты отмечают, что растущая непредсказуемость в позиции США, в частности по поддержке Украины, заставила Лондон активнее искать опору в Европе.

В частности, британцев обеспокоило то, что США недавно временно прекратили предоставление разведданных Украине. Это вызвало опасения, что в случае обострения ситуации Вашингтон может не вмешаться.