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Франція перегляне військовий бюджет на тлі агресії РФ, - Макрон

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Париж, Понеділок 13 червня 2022 15:59
Франція перегляне військовий бюджет на тлі агресії РФ, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція увійшла у період військової економіки, що передбачає зміни у формуванні бюджетної політики. На військову сферу потрібно виділяти більше коштів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу на виставці сухопутних озброєнь Eurosatory.

Голова французької держави зазначив, що закон про військове програмування 2019-2025 повинен бути переглянутий на тлі загроз, які спричинило вторгнення Росії в Україну.

"Франція увійшла у військову економіку, в якій, я впевнений, ми організуємося в довгостроковій перспективі і в якій ми більше не можемо жити з програмуванням витрат річної давності", - заявив Макрон.

За його словами, це необхідно робити якнайшвидше, тому що зараз допомагати потрібно не лише своїй країні, а й Україні, в якій йде війна.

"Тому, хто сумнівається у терміновості цих зусиль, достатньо ще раз поглянути на Україну, солдати якої вимагають якісного озброєння і які мають право, щоб отримати відповідь і від нас", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Макрон планує відвідати з офіційним візитом Україну вже у червні. Він приїде разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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