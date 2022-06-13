Франція перегляне військовий бюджет на тлі агресії РФ, - Макрон
Франція увійшла у період військової економіки, що передбачає зміни у формуванні бюджетної політики. На військову сферу потрібно виділяти більше коштів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу на виставці сухопутних озброєнь Eurosatory.
Голова французької держави зазначив, що закон про військове програмування 2019-2025 повинен бути переглянутий на тлі загроз, які спричинило вторгнення Росії в Україну.
"Франція увійшла у військову економіку, в якій, я впевнений, ми організуємося в довгостроковій перспективі і в якій ми більше не можемо жити з програмуванням витрат річної давності", - заявив Макрон.
За його словами, це необхідно робити якнайшвидше, тому що зараз допомагати потрібно не лише своїй країні, а й Україні, в якій йде війна.
"Тому, хто сумнівається у терміновості цих зусиль, достатньо ще раз поглянути на Україну, солдати якої вимагають якісного озброєння і які мають право, щоб отримати відповідь і від нас", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Макрон планує відвідати з офіційним візитом Україну вже у червні. Він приїде разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.
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