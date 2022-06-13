Франция пересмотрит военный бюджет на фоне агрессии РФ, - Макрон

Франция вошла в период военной экономики, который предусматривает перемены в формировании бюджетной политики. На военную сферу необходимо выделять больше средств.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV , об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на выставке сухопутных вооружений Eurosatory.

Глава французского государства отметил, что закон о военном программировании 2019-2025 должен быть пересмотрен на фоне угроз, которые вызвало вторжение России в Украину.

"Франция вошла в военную экономику, в которой, я уверен, мы организуемся в долгосрочной перспективе и в которой мы больше не можем жить с программированием расходов годичной давности", - заявил Макрон.

По его словам, это необходимо делать как можно быстрее, потому как сейчас помогать нужно не только своей стране, но и Украине, в которой идет война.

"Тому, кто сомневается в срочности этих усилий, достаточно еще раз взглянуть на Украину, солдаты которой требуют качественного вооружения и которые имеют право, чтобы получить ответ и от нас", - подчеркнул президент.