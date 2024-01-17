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Франция передаст Украине 40 ракет SCALP, - Макрон

Фото: Франция передаст Украине 40 ракет SCALP (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о новых поставках оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Президент Франции заявил о предстоящем подписании "двустороннего соглашения о новых поставках Украине".

По словам источника, Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP и бомбы, количество которых не уточняется.

Помощь Франции Украине

Франция с начала полномасштабной войны России против Украины - один из главных европейских союзников. Страна оказывает активную финансовую и военную помощь.

Ранее стало известно, что Франция сменила тактику поставок оружия в Украину. Страна продолжит помогать с вооружением, 

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Также стало известно, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны

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