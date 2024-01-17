Франція передасть Україні 40 ракет SCALP, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .
Президент Франції заявив про підписання "двосторонньої угоди про нові поставки Україні".
За словами джерела, Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP та бомби, кількість яких не уточнюється.
Франція з початку повномасштабної війни Росії проти України – один із головних європейських союзників. Країна надає активну фінансову та військову допомогу.
Раніше стало відомо, що Франція змінила тактику постачання зброї в Україну. Країна продовжить допомагати з озброєнням,
Наприклад, нещодавно стало відомо, що пілоти Збройних сил України наступного року почнуть прибувати до Франції для проходження навчання в рамках військової допомоги.
Також стало відомо, що Україна та Франція нарощують співпрацю в галузі протиповітряної оборони.
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