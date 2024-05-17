Франция обнародовала заявку на чемпионат Европы-2024

Тренерский штаб "трехцветных" решил сразу назвать финальный перечень исполнителей. Дешам вызвал в лагерь национальной команды 25 футболистов.

Наибольшее представительство в сборной Франции будет у "Пари Сен-Жермен". Национальный чемпион делегировал в команду Дешама пять исполнителей – хавбека Уоррена Заира-Эмери, а также нападающих Брэдли Баркола, Усмана Дембеле, Рандаля Коло-Муани и Килиана Мбаппе. Самый экзотический сборник будет представлять чемпионат Саудовской Аравии – ветеран Н'Голо Канте ("Аль-Наср").

Финальный список сборной Франции на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Ареола, Меньян, Самба

Защитники: Клосс, Т. Эрнандес, Конате, Кунде, Ф. Менди, Павар, Салиба, Упамекано

Полузащитники: Камавинга, Ю. Фофана, Гризманн, Канте, Рабьо, Чуамени, Заир-Эмери

Нападающие: Баркола, Коман, У. Дембеле, Жиру, Коло-Муани, Мбаппе, М. Тюрам

На Евро-2024 Франция попала в группу D. Там ее соперниками "трехцветных" стали сборные Польши, Нидерландов и Австрии. Первый матч – 17 июня против австрийцев в Дюссельдорфе.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Накануне Сергей Ребров объявил предварительный состав Евро-2024. В него попали 26 исполнителей. Еще шесть футболистов попали в резервный список "сине-желтых".

Сборная Германии отказалась от услуг ряда звезд и ветеранов перед чемпионатом Европы. В частности, на Евро-2024 не поедет нападающий Тимо Вернер. Зато приедет на домашнее первенство 34-летний Тони Кроос.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.