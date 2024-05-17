Франція оприлюднила заявку на чемпіонат Європи-2024

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив остаточний склад на прийдешній Євро-2024 на німецькій землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Get French Football News.
Тренерський штаб "триколірних" вирішив одразу назвати фінальний перелік виконавців. Дешам викликав у табір національної команди 25 футболістів.
Найбільше представництво в збірній Франції матиме "Парі Сен-Жермен". Національний чемпіон делегував у команду Дешама п'ять виконавців – хавбека Воррена Заїра-Емері, а також нападників Бредлі Баркола, Усмана Дембеле, Рандаля Коло-Муані та Кіліана Мбаппе. Найекзотичніший збірник представлятиме чемпіонат Саудівської Аравії – Н'Голо Канте ("Аль-Наср").
Фінальний список збірної Франції на чемпіонат Європи-2024:
Воротарі: Ареола, Меньян, Самба
Захисники: Клосс, Т. Ернандес, Конате, Кунде, Ф. Менді, Павар, Саліба, Упамекано
Півзахисники: Камавінга, Ю. Фофана, Грізманн, Канте, Рабйо, Чуамені, Заїр-Емері
Нападники: Баркола, Коман, У. Дембеле, Жиру, Коло-Муані, Мбаппе, М. Тюрам
На Євро-2024 Франція потрапила до групи D. Там її суперниками "триколірних" стали збірні Польщі, Нідерландів і Австрії. Перший матч – 17 червня проти австрійців у Дюссельдорфі.
Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.
Напередоні Сергій Ребров оголосив попередній склад на Євро-2024. До нього потрапили 26 виконавців. Ще шестеро футболістів потрапили в резервний список "синьо-жовтих".
Збірна Німеччини відмовилася від послуг низки зірок і ветеранів перед чемпіонатом Європи. Зокрема, на Євро-2024 не поїде нападник Тімо Вернер. Натомість приїде на домашню першість 34-річний Тоні Кроос.
У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.
До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.
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