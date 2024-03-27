Финальный аккорд Шевченко и озарение Довбика: топ-5 лучших матчей Украины на Евро

После четырех неудачных попыток попасть на европейское первенство в 90-е и "нулевые" отечественная футбольная федерация решила войти с "черного" входа. На Евро-2012 украинская сборная попала автоматически в статусе сохозяйки вместе с Польшей. Правда, жребий не был благосклонен к "сине-желтым". В соперники на групповом этапе выпали традиционные гранды Англия и Франция, а также крепкая Швеция.

Украина – Швеция – 2:1 (Евро-2012)

Зато сложилось с календарем. Начинали подопечные Олега Блохина с поединка против шведов на столичном НСК "Олимпийский". После безголевого первого тайма на 52-й минуте холодным душем стал гол Ибрагимовича. Звездный форвард сборной Швеции в касание замкнул прострел Чельстрема.

К счастью, тот призыв сборной Украины имел своего нападающего мирового уровня – пусть уже 35-летнего Шевченко. Именно он взял на себя роль лидера и быстро перевернул игру в пользу наших "сине-желтых". Через три минуты Ярмоленко качнул защитника и навесил на линию вратарской, откуда капитан команды головой пробил Исакссона. А еще через семь Шевченко на ближней штанге замкнул подачу Коноплянки с углового – 2:1 в итоге!

Англия – Украина – 1:0 (Евро-2012)

Поражение от Франции и результативная ничья "гальских петухов" с англичанами вынуждали сборную Украины играть на победу в третьем туре домашнего Евро-2012. Тот матч на "Донбасс-Арене" получил клеймо скандального еще до финального свистка. А провинился арбитр, который не засчитал, казалось, чистый гол украинца Девича.

"Три льва" повели в счете на старте второй половины, когда Руни без сопротивления замкнул дальнюю штангу после прострела Джеррарда в атаке вторым темпом. Главный же эпизод случился со временем – Девич в контратаке "сине-желтых" уложил Терри на газон и отправил мяч в ворота, а тот выбил мяч из-за линии ворот. Судейская бригада решила этого не заметить.

Впрочем, новейшие технологии вроед VAR тогда бы команде Блохина не помогли. Если бы рефери Кашшаи пересмотрел повтор момента, то вынужден был отменить гол сербского украинца. Дело в том, что Милевский находился в положении вне игры в момент диагональной передачи на него перед пасом на Девича. Пришлось покинуть домашний турнир, пусть и с гордо поднятыми головами.

Нидерланды – Украина – 3:2 (Евро-2020)

На старте Евро-2020, который из-за пандемии COVID состоялся в 2021-м, сборная Украины едва не создала сенсацию. В поединке с Нидерландами "сине-желтые", будем откровенными, прогнозируемо пропустили дважды к 60-й минуте. Забитыми мячами в составе "оранжевых" отличились Вейналдум и Вегхорст. Но подопечные теперь Андрея Шевченко смогли организвать камбэк.

Фото: Евро-2020 – звездное время Романа Яремчука (Getty Images)

Украинская команда отыскала внутренние резервы и оформила два гола за четыре минуты. Ярмоленко перед штрафным получил передачу от Яремчука и фирменным выстрелом в дальний верхний угол размочил счет. А дальше в объятиях партнеров оказался и сам Яремчук, эффектно замкнув головой навес Малиновского со штрафного. Но последними радовались нидерландцы с голом Дюмфриса на 85-й минуте.

Украина – Северная Македония – 2:1 (Евро-2020)

После болезненной неудачи с "оранье" Шевченко сумел настроить подопечных на второй матч – против Северной Македонии. На ведущих ролях оказались те же Ярмоленко и Яремчук. Теперь этот дуэт нанес двойной удар еще до перерыва. Первый вовремя оказался на дальней штанге после углового, а форвард реализовал выход один на один с голкипером.

Интриги стало больше во второй половине. Балканец Алиоски не смог реализовать одиннадцатиметровый, но первым оказался на добивании. Спасти "сине-желтых" и их поклонников от нервных последних минут мог Малиновский. Впрочем, известный исполнитель стандартов повторил "подвиг" македонца и тоже промахнулся с отметки. Пришлось запастись валидолом, но победу команда Шевченко удержала.

Швеция – Украина – 1:2 (Евро-2020)

На чемпионате Европы-2020 сборная Украины завершила этап с одной победой. Впрочем, странноватый регламент соревнований позволил "сине-желтым" выйти в плей-офф даже с тремя набранными пунктами. Да еще и соперник достался не из топовых – Швеция. Скандинавы уже без Ибрагимовича выглядели ровным оппонентом. Но голыми руками такого, конечно, не взять.

Украинская сборная повела в середине первого тайма. Ярмоленко из пределов штрафной вырезал левой на другую сторону площадки, где Зинченко с лета "прошил" Ульсена. Однако шведская команда отыгралась еще до перерыва. Форсберг отважился пробить с дистанции, а рикошет помог дезориентировать Бущана. Дальше настало время страданий. Когда же неминуемой выглядела послематчевая серия пенальти, то удалась "британская" атака, на финише которой Довбик в падении головой вывел "сине-желтых" в первый в истории четвертьфинал чемпионатов Европы.