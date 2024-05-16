Сборная Украины объявила предварительный состав на Евро-2024

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

К Евро-2024 будут готовиться 26 футболистов. Еще шесть игроков попали в резервный список "сине-желтых".

Ребров вызвал в лагерь национальной команды представителей чемпионата Украины и легионеров. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" делегировали в сборную по 6 исполнителей. Еще дюжина подопечных выступают в первенствах Португалии, Испании, Англии, Австрии, Бельгии и Италии.

В рядах резервистов оказались голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык, а также нападающий "горняков" Даниил Сикан. Компанию им составили "динамовцы" Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Кабаев. Шестой – хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Предварительный состав сборной Украины на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Бражко, Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский

Нападающие: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервный список: Ризнык, Сикан, Попов, Буяльский, Кабаев, Ярмолюк

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.