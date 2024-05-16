Германия обнародовала предварительный состав на Евро-2024: есть неожиданности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманном не вызвал на континентальное первенство многих звезд. В финальную заявку на Евро-2024 попадут максимум 26 исполнителей.

Нагельсманн отказался от услуг защитника дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса и его одноклубников – Никласа Зюле, Юлиана Брандта и Карима Адейеми. Также не поедет на чемпионат Европы дуэт из мюнхенской "Баварии" в составе Леона Горетцки и Сержа Гнабри. Пропустит чемпионат и Тимо Вернер ("Тоттенхэм").

На Евро-2024 Германия попала в группу A. Там ее соперниками будут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Первый матч состоится 14 июня в Мюнхене против шотландцев.

Предыдущий список сборной Германии на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Нойер, Бауманн, Нюбель, тер Штеген

Защитники: Антон, Миттельштедт, Генрихс, Раум, Киммих, Кох, Рюдигер, Шлоттербек, Та

Полузащитники: Андрех, Вирц, Фюрих, Гросс, Гюндоган, Кроос, Мусиала, Павлович, Сане

Нападающие: Байер, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер, Ундав

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.