Франция назвала военным преступлением российские удары по Днепру

Франция осудила российские ракетные и беспилотные удары, нанесенные Россией по Киеву, Харьковской и Днепропетровской области этой ночью. Назвала поступок страны-агрессора военным преступлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

"Эти удары снова были намеренно направлены против гражданских объектов, включая больницы в Днепре, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Как неоднократно подчеркивала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти недопустимые действия представляют собой военные преступления и не могут остаться безнаказанными", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Париж будет оказывать поддержку судебным органам Украины и Международному уголовному суду, чтобы бороться с безнаказанностью за такие преступления. В частности Франция и в дальнейшем будет помогать нашей стране как на военном, так и на гуманитарном уровне, до тех пор, пока это необходимо.

Ночные удары по Украине

Этой ночью враг прибег к очередным ударам по территории нашей страны. По Киеву Россия запустила крылатые ракеты типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков. Наша ПВО уничтожила все вражеские цели, однако обломки ракет повредили крышу одного из ТРЦ в Оболонском районе.

Также враг атаковал и Днепр, в результате чего разрушения получили поликлиника и ветеринарная клиника. В городе возник сильный пожар, охвативший площадь до 1,2 тысячи кв. м.

В результате ударов двое гражданских погибли. Согласно последним данным31 человек получил ранения.

Все подробности ракетной атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.