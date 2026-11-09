Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным и Си Цзиньпином и тему переговоров

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Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Они собираются обговорить множество тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LiveNOW from FOX.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, будет ли у него на следующей неделе трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином. В ответ он дал понять, что такая встреча может быть и стороны обсудят разные темы. Одной из них станет вопрос денуклеаризации. "Я собираюсь отправиться в Китай... И одна из встреч, думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы обсудим множество вопросов, в том числе денуклеаризацию. Но будем говорить о самых разных вещах", - сказал Трамп.