Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным и Си Цзиньпином и тему переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Они собираются обговорить множество тем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LiveNOW from FOX.
Во время общения с прессой у Трампа спросили, будет ли у него на следующей неделе трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином. В ответ он дал понять, что такая встреча может быть и стороны обсудят разные темы. Одной из них станет вопрос денуклеаризации.
"Я собираюсь отправиться в Китай... И одна из встреч, думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы обсудим множество вопросов, в том числе денуклеаризацию. Но будем говорить о самых разных вещах", - сказал Трамп.
Когда будет встреча
Напомним, что 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет саммит АТЭС, на котором и может произойти встреча лидеров трех стран.
В конце октября помощник Путина Юрий Ушаков публично подтвердил, что подготовка в трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина уже началась. Кроме того, он сообщил, что диктатор РФ может прибыть на саммит G20 в декабре, но это будет зависеть от результатов саммита АТЭС.
Также госсекретарь США Марко Рубио тоже недавно признался, что разговоры о таком саммите идут. На вопрос о потенциальном обсуждении прекращения войны в Украине он сказал, что Трамп хотел бы, чтобы война закончилась.