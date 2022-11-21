ЕС и ПРООН дополнительно выделили 35 млн евро в поддержку Украины: куда пойдут деньги

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Европейский союз объявили о дополнительном выделении средств в размере 35 млн евро на реализацию Программы ПРООН по повышению устойчивости и восстановлению Украины.

Главная цель программы – поддержка украинских общин, пострадавших во время боевых действий, и содействие быстрому их возвращению в процессы развития. Кроме того, ключевой является возможность и далее обеспечивать потребности населения, страдающего от российской агрессии.

"Этот новый вклад соответствует ключевым приоритетам Программы ЕС по экстренной поддержке Украины и в то же время будет способствовать практическому воплощению ряда реформ, которые являются предпосылкой вступления в ЕС, в частности укрепление верховенства права и поддержка структурных экономических реформ", - сказал глава представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас.

При этом согласно Цифровой стратегией ПРООН на 2022-2025 годы в проекте максимально, по возможности, будут применяться цифровые технологии и решения для преодоления определенных вызовов в сфере развития.

"На протяжении последних десяти лет мы тесно сотрудничали с ЕС в рамках различных программ, реализуемых в Украине. Стратегическая поддержка со стороны ЕС была и остается очень важной для того, чтобы помочь украинским органам власти всех уровней стабильно функционировать и координировать все гуманитарные усилия и реагирование на гуманитарный кризис", - подчеркнул и. о. постоянного представителя ПРООН в Украине Яко Силье.

Учитывая потребности более 6 млн вынужденно перемещенных украинцев, новые целевые средства будут использованы для расширения программ и общественных инициатив, способствующих дальнейшей интеграции ВПЛ в принимающих общинах, расширения доступа к качественным государственным услугам, в том числе в сфере здравоохранения, улучшению безопасности общин.

"Особое внимание будет уделяться привлечению молодежи и местным решениям, объединяющим мероприятия гуманитарного реагирования с планированием раннего восстановления. Ветераны и ветеранки будут одной из главных целевых групп, которая получит помощь в рамках расширенной программы, учитывая их особую уязвимость и ключевую роль, которую они будут играть в процессах развития мира и развития после завершения войны", - отметили в украинском офисе ПРООН.