У Франции ограниченное число ракет SCALP, которые она может передать Украине, - СМИ

Разрешение на удары

Напомним, несколько дней назад СМИ написали о том, что Франция и Британия решили снять ограничения на украинские удары ракетами SCALP/Storm Shadow по территории России.

При этом вчера, 18 ноября, высокопоставленный источник РБК-Украина в военно-политических кругах уточнил, что полностью ограничение на применение ракет не сняли. Украина сможет использовать их только в пределах Курской области.

Примечательно, что также в СМИ появлялась информация о разрешении США на украинские удары в Курской области.

Но сегодня, 19 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что украинские защитники ударили ракетами ATACMS по объекту врага в Брянской области.

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