Франція має обмежену кількість ракет SCALP, які вона може передати Україні, - ЗМІ

Дозвіл на удари

Нагадаємо, кілька днів тому ЗМІ написали про те, що Франція та Британія вирішили зняти обмеження на українські удари ракетами SCALP/Storm Shadow по території Росії.

При цьому вчора, 18 листопада, високопоставлене джерело РБК-Україна у військово-політичних колах уточнило, що повністю обмеження застосування ракет не зняли. Україна зможе використати їх лише у межах Курської області.

Також у ЗМІ з'являлася інформація про дозвіл США на українські удари в Курській області.

Але сьогодні, 19 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що українські захисники вдарили ракетами ATACMS по об'єкту ворога у Брянській області.

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