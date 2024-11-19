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У Франции ограниченное число ракет SCALP, которые она может передать Украине, - СМИ

Париж, Вторник 19 ноября 2024 16:06
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У Франции ограниченное число ракет SCALP, которые она может передать Украине, - СМИ Иллюстративное фото: у Франции ограниченное число ракет SCALP, которые она может передать Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция обладает ограниченным количеством дальнобойных ракет SCALP, которые она могла бы предоставить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Информацию об ограниченном количестве ракет SCALP у Франции раскрыл изданию неназванный источник.

Также, по его словам, сейчас Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow. У Лондона в распоряжении таких ракет больше, чем у Парижа.

При этом, как напоминает Le Monde, в январе этого года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже были поставлены.

Разрешение на удары

Напомним, несколько дней назад СМИ написали о том, что Франция и Британия решили снять ограничения на украинские удары ракетами SCALP/Storm Shadow по территории России.

При этом вчера, 18 ноября, высокопоставленный источник РБК-Украина в военно-политических кругах уточнил, что полностью ограничение на применение ракет не сняли. Украина сможет использовать их только в пределах Курской области.

Примечательно, что также в СМИ появлялась информация о разрешении США на украинские удары в Курской области.

Но сегодня, 19 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что украинские защитники ударили ракетами ATACMS по объекту врага в Брянской области.

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