ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція, Італія і Данія підтримали військово-морську місію в Перській затоці

Новини » Політика    24.07.2019 - 10:50
Франція, Італія і Данія підтримали військово-морську місію в Перській затоці
Іллюстративне фото (isicrc.org)

Ідею про створення військово-морської місії Британія представила перед послами ЄС

Франція, Італія і Данія підтримують пропозицію Британії про створення військово-морської місії під керівництвом Європи для забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Як зазначається, ідею про створення військово-морської місії Британія представила перед послами ЄС.

"Запит Британії, а не Вашингтона, полегшує європейцям згуртування навколо цього. Свобода судноплавства дуже важлива, вона відокремлена від кампанії США щодо максимального тиску на Іран", - йдеться у повідомленні..

Повідомляється, що ця місія буде включати не тільки кораблі, а й літаки, безпосередньо зі своїми італійськими, іспанськими, французькими та німецькими колегами.

Нідерланди, Іспанія наразі ще вивчають цю ідею. У Берліні говорять, що міністр закордонних справ Гайко Маас тісно спілкується зі своїми британськими та французькими колегами, щоб "зробити внесок в безпеку" Перської затоки, в тому числі в галузі безпеки на морі.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що держави з різних регіонів увійдуть в коаліцію, яку створює Вашингтон для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

РБК-Україна писало, що голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант обговорював зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом і французьким Жан-Ів Ле Дріаном ситуацію із затриманням Іраном британського танкера в Ормузькій протоці.

Британія, Франція і Німеччина закликали уникати ескалації в Ормузькій протоці Пентагон анонсував посилення захисту мореплавства на Близькому Сході
Новини України військовіЕвросоюзПерсидский залив
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся