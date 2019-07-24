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Франция, Италия и Дания поддержали военно-морскую миссию в Персидском заливе

Новости » Политика    24.07.2019 - 10:50
Франция, Италия и Дания поддержали военно-морскую миссию в Персидском заливе
Иллюстративное фото (isicrc.org)

Идею о создании военно-морской миссии Британия представила перед послами ЕС

Франция, Италия и Дания поддерживают предложение Британии о создании военно-морской миссии под руководством Европы по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Как отмечается, идею о создании военно-морской миссии Британия представила перед послами ЕС.

"Запрос Британии, а не Вашингтона, облегчает европейцам сплочения вокруг этого. Свобода судоходства очень важна, она отделена от кампании США относительно максимального давления на Иран", - говорится в сообщении..

Сообщается, что эта миссия будет включать не только корабли, но и самолеты, непосредственно со своими итальянскими, испанскими, французскими и немецкими коллегами.

Нидерланды, Испания пока еще изучают эту идею. В Берлине говорят, что министр иностранных дел Гайко Маас тесно общается со своими британскими и французскими коллегами, чтобы "сделать вклад в безопасность" Персидского залива, в том числе в области безопасности на море.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что государства из разных регионов войдут в коалицию, которую создает Вашингтон для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

РБК-Украина писало, что ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсуждал со своим немецким коллегой Гайко Маасом и французским Жан-Ив Ле Дрианом ситуацию с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

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