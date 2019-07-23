США створюють коаліцію для патрулювання Ормузської протоки

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

У патрулюванні братимуть участь країни зі всього світу

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що держави з різних регіонів увійдуть в коаліцію, яку створює Вашингтон для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам телеканалу WFTV-9.

Помпео зазначив, що США "працюють над тим, щоб змінити поведінку керівництва" Ірану.

"Ми створюємо коаліцію, яка буде патрулювати Ормузьку протоку, щоб ці торгові шляхи, ці морські шляхи залишалися відкритими. Країни зі всього світу будуть в цьому брати участь. Це стримуючі дії", - сказав Помпео.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 22 липня провела екстрене засідання, під час якого обговорювалося, як Лондон повинен відреагувати на захоплення Іраном танкера під британським прапором в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero, який нібито порушив міжнародні правила.