Британія, Франція і Німеччина закликали уникати ескалації в Ормузькій протоці

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Маас вважає, що йдеться про те, щоб "запобігти війні"

Голва Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант провів телефонні переговори зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом і французьким Жан-Ів Ле Дріаном про ситуацію із затриманням Іраном британського танкера в Ормузькій протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Великої Британії.

Усі міністри погодилися, що право на вільний транзитний прохід через Ормузську протоку є "найвищим пріоритетом" для європейських держав, але підкреслили, що слід уникати будь-якої можливої ескалації конфлікту

Раніше Маас, застерігаючи від ескалації конфлікту в Ормузькій протоці, говорив, що "мова йде про те, щоб запобігти війні".

Нагадаємо, Центральне командування Сполучених Штатів розробляє масштабну морську операцію на Близькому Сході з метою забезпечення вільного мореплавства з урахуванням нещодавніх подій у регіоні Перської затоки.

19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер Stena Impero в Ормузькій протоці, оскільки він нібито порушив міжнародні правила.