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Британія, Франція і Німеччина закликали уникати ескалації в Ормузькій протоці

Новини » Політика    22.07.2019 - 03:29
Британія, Франція і Німеччина закликали уникати ескалації в Ормузькій протоці
Ілюстративне фото (Pixabey)

Маас вважає, що йдеться про те, щоб "запобігти війні"

Голва Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант провів телефонні переговори зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом і французьким Жан-Ів Ле Дріаном про ситуацію із затриманням Іраном британського танкера в Ормузькій протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення   МЗС Великої Британії.

Усі міністри погодилися, що право на вільний транзитний прохід через Ормузську протоку є "найвищим пріоритетом" для європейських держав, але підкреслили, що слід уникати будь-якої можливої ескалації конфлікту

Раніше Маас, застерігаючи від ескалації конфлікту в Ормузькій протоці, говорив, що "мова йде про те, щоб запобігти війні".

Нагадаємо, Центральне командування Сполучених Штатів розробляє масштабну морську операцію на Близькому Сході з метою забезпечення вільного мореплавства з урахуванням нещодавніх подій у регіоні Перської затоки.

19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер Stena Impero в Ормузькій протоці, оскільки він нібито порушив міжнародні правила.

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