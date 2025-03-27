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Франция и Британия отправят в Украину миссию для работы над усилением армии, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция и Британия решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Французский президент рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду", не раскрывая более подробных деталей о том, кто в нее войдет.

"Она будет тесно сотрудничать с Украиной, чтобы подготовить все аспекты будущего формата украинской армии. С точки зрения размера, количества солдат, и оборудования", - отметил Макрон.

Также, по словам Макрона, планируется, что такая команда изучит потребности Украины в военной помощи. 

Отправка инструкторов в Украину

Напомним, еще в прошлом году в Европе обсуждали возможность отправки инструкторов в Украину, чтобы они тренировали украинских воинов там. Для этого предлагалось создать даже соответствующую коалицию.

Первой такую инициативу предлагала Франция. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский даже сообщал, что в Париже уже приняли решение об отправке инструкторов, но такая информация не подтвердилась.

После дальнейших обсуждений ничего не сдвинулось. Украинских воинов продолжают тренировать в ряде стран Европы.

К слову, в декабре прошлого года пять депутатов французского парламента призвали власти отправить военных инструкторов в Украину.

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