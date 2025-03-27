Франция и Британия отправят в Украину миссию для работы над усилением армии, - Макрон

Французский президент рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду", не раскрывая более подробных деталей о том, кто в нее войдет.

"Она будет тесно сотрудничать с Украиной, чтобы подготовить все аспекты будущего формата украинской армии. С точки зрения размера, количества солдат, и оборудования", - отметил Макрон.

Также, по словам Макрона, планируется, что такая команда изучит потребности Украины в военной помощи.