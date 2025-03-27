Франція та Британія відправлять в Україну місію для роботи над посиленням армії, - Макрон

Французький президент розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду", не розкриваючи більш детальних деталей про те, хто до неї увійде.

"Вона буде тісно співпрацювати з Україною, щоб підготувати всі аспекти майбутнього формату української армії. З точки зору розміру, кількості солдатів, і обладнання", - зазначив Макрон.

Також, за словами Макрона, планується, що така команда вивчить потреби України у військовій допомозі.