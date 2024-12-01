В парламенте Франции призвали отправить в Украину военных инструкторов

Пять депутатов из разных политических групп Франции направили письмо министру обороны страны Себастьяну Лекорню. Его призвали отправить военных инструкторов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Фредерика Пети в X (Twitter).

"Жестокость боевых действий и растущее российское давление на Донбассе заставляют нас считать, что обучение армии на территории Франции и Польши теперь должно продолжаться на украинской земле", - отметил депутат.

Пети добавил, что французские военные в Украине не должны воевать против российской армии, а работать над подготовкой украинских солдат, защищающих целостность своей территории.

Французские депутаты заявили, что ответом на привлечение Россией тысяч северокорейских военнослужащих должно быть увеличение прямой поддержки Украины.

"Поскольку перспективы возможных переговоров становятся более ясными, Франция и европейские страны не должны проявлять никаких признаков слабости и не позволять тому, чтобы их поведение было продиктовано красными линиями, проведенными Кремлем", - подчеркнул Пети.

Фото: письмо депутатов к министру обороны Франции (x.com/fpetitAN)