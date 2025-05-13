Франция готова разместить ядерные истребители в странах Европы: Макрон назвал условия

Франция готова начать дискуссию о размещении французских истребителей, вооруженных ядерными бомбами, в других странах Европы. Однако есть три условия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на TF1.
По его словам, Франция готова к дискуссии о размещении французских ядерных истребителей в других европейских странах, подобно тому, как это делают США, чтобы поделиться своим "ядерным зонтиком".
"Я определю рамки очень официально в ближайшие недели и месяцы", - сказал французский президент.
Он выдвинул три условия для пересмотра ядерного сдерживания Франции.
"Франция не будет платить за безопасность других. Это не будет вычитаться из того, что нам нужно для нас самих. И наконец, окончательное решение всегда будет оставаться за президентом Франции и главой вооруженных сил", - отметил Макрон.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.
"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Они являются французскими. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по нашей защите всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.
Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.
Еще несколько европейских стран также открыты к обсуждению ядерной инициативы Макрона.
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