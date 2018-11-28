Президент Естонії назвала напад РФ на українські кораблі "війною в Європі"

Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com/Estonian Presidency)

Керсті Кальюлайд закликала світове співтовариство чітко і колективно засудити російську агресію

Президент Естонії Керсті Кальюлайд засудила напад Росії на українські кораблі в Азовському морі поблизу Керченської протоки, назвавши цю подію "війною в Європі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кальюлайд.

"У неділю Росія напала на українські військові судна в Азовському морі. Ми повинні використовувати правильні терміни: це війна в Європі. Український народ воює з 2014 року, а Кримський півострів все ще окупований", - написала глава Естонії.

Вона також закликала міжнародне співтовариство суворо закликати Росію припинити агресію.

"Я настійно закликаю міжнародну спільноту і лідерів демократичного світу долучитися до мене в цій заяві, чітко, колективно і негайно засудити російську агресію і вимагати припинити її", - заявила Кальюлайд.

Вона додала, що відсутність належної реакції на дії Росії означатиме "тихе визнання" у тому числі й окупації Криму.

"Тихе визнання означає фактичне визнання окупації Кримського півострова. Міжнародне співтовариство, засноване на цінностях, не може дозволити собі займати таку позицію. Війна в Європі не буде і не може сприйматися як повсякденність", - вважає президент Естонії.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

25 листопада в Азовському морі біля Керченської протоки прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил України. Три кораблі українських ВМС були захоплені російським спецназом.