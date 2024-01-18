Франция будет поставлять Украине ежемесячно до 50 авиабомб, - министр

Министр в интервью радио France Inter заявил, что с января 2024 года Франция будет предоставлять Украине около 50 авиабомб, поставки продлятся по меньшей мере до конца года.

Также Лекорню заявил об увеличении поставок боеприпасов для артиллерии до 3000 снарядов в месяц.

"В период с февраля 2022 года до конца 2023 года Франция поставляла в Украину 2000 снарядов в месяц, с января - 3000 снарядов в месяц", - сказал он.

При этом он возразил, что россияне перехватили инициативу на фронте, добавив, что Москва не выиграет войну против Украины. Министр подчеркнул, что успехи российской армии ограничиваются "двумя километрами, погрызенными здесь и забранными назад"

"Контрнаступление не сработало так, как мы хотели, однако это не дает преимущества Путину", - заявил глава Минобороны Франции.

Коалиция по артиллерии

В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже сегодня.

Известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности. Но он примет участие в запуске коалиции в онлайн-режиме.

Напомним, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.

Также французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит от Парижа 40 дальнобойных ракет SCALP.