Франція буде постачати Україні щомісяця до 50 авіабомб, - міністр

Міністр в інтерв'ю радіо France Inter заявив, що з січня 2024 року Франція буде надавати Україні близько 50 авіабомб, постачання триватимуть щонайменше до кінця року.

Також Лекорню заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.

"У період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць", - сказав він.

При цьому він заперечив, що росіяни перехопили ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України. Міністр наголосив, що успіхи російської армії обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад"

"Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну", - заявив глава Міноборони Франції.

Коаліція з артилерії

У грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі сьогодні.

Відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки. Але він візьме участь у запуску коаліції в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Париж виготовить 78 самохідних артилерійських установок CEASAR для потреб ЗСУ.

Також французький президент Еммануель Макрон повідомив, що Україна отримає від Парижа 40 далекобійних ракет SCALP.