Коалиция и САУ с искусственным интеллектом. Минобороны анонсировало усиление артиллерии
В январе в Париже приступит к работе коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Также запланированы испытания по управлению огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.
По словам заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в январе 2024 года в Париже начнет работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Сената парламента Франции.
Он акцентировал, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.
В частности, ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке для нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.
"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", - говорит Гаврилюк.
Он анонсировал, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.
Замглавы Минобороны пояснил, что применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.
При этом Иван Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.
САУ Caesar в Украине
САУ Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Напомним, что между Украиной и Францией подписаны несколько контрактов по вооружению, среди них и поставка самоходных артиллерийских установок Caesar.
Как мы сообщали, Париж втрое увеличил производство самоходных артиллерийских установок Caesar. Из-за чего Украина может получить гораздо больше этих гаубиц.
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