Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности. Там должен состояться запуск артиллерийской коалиции для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.
Как отмечает издание, отмену визита подтвердило Министерство вооруженных сил Франции. Но Умеров в режиме видеоконференции вместе с французским министром обороны Себастьяном Лекорню примет участие в запуске коалиции по артиллерии.
Коалицию возглавляют Франция и США. Она действует в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Как отмечалось во Франции, коалиция должна объединить усилия, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Добавим, что официально Министерство вооруженных сил Франции анонсировало визит Умерова еще 15 января. В четверг, 18 января, Умеров и Лекарню должны были отправиться на промышленные объекты Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar, и на ракетный корабль MBDA в Сель-Сен-Дене.
Коалиция по артиллерии
В декабре 2023 года Министерство обороны Украины анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.
Также сообщалось, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.
Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.
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