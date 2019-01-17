У Франції затримали екс-помічника Макрона за незаконне використання диппаспорта

Фото: Олександр Беналл на демонстрації (twitter.com FallaitPasSuppr)

Олександр Беналля користувався документом навіть після свого звільнення

У Франції затримали колишнього помічника президента Франції Емманюеля Макрона Олександра Беналля за підозрою в незаконному використанні дипломатичного паспорта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

Повідомляється, що екс-помічник Макрона в даний час поміщений під варту в рамках відкритого 29 грудня 2018 року справи, що стосується незаконного отримання офіційних документів. Його затримали за підозрою в "зловживанні довірою" та "неправомірне використання документа".

У серпні 2018 року адміністрація президента Франції звільнила колишнього президентського помічника у зв'язку із звинуваченнями у побитті учасників паризької першотравневої маніфестації. У зв'язку з звільненням він позбувся права на володіння дипломатичним паспортом, однак, як було встановлено, продовжував використовувати його під час закордонних поїздок.

Нагадаємо, в кінці грудня у Франції слідчі почали нову перевірку стосовно колишнього співробітника адміністрації президента Макрона Олександра Беналля. Беналля звинувачують у ще одному епізоді побиття учасників маніфестацій у Парижі, 1 травня. Після допиту 29 листопада проти нього були висунуті звинувачення у "втручанні в роботу правоохоронних органів" і "навмисне насильство у складі групи осіб, що призвело до загальної непрацездатності".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції співробітникові адміністрації Макрона пред'явили звинувачення за кількома статтями.