Во Франции задержали экс-помощника Макрона за незаконное использование диппаспорта

Фото: Александр Беналл на демонстрации (twitter.com FallaitPasSuppr)

Александр Беналля пользовался документом даже после своего увольнения

Во Франции задержали бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля по подозрению в незаконном использовании дипломатического паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что экс-помощник Макрона в настоящее время помещен под стражу в рамках открытого 29 декабря 2018 года дела, касающегося незаконного получения официальных документов. Его задержали по подозрению в "злоупотреблении доверием" и "неправомерном использовании документа".

В августе 2018 года администрация президента Франции уволила бывшего президентского помощника в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. В связи с увольнением он лишился права на обладание дипломатическим паспортом, однако, как было установлено, продолжал использовать его во время зарубежных поездок.

Напомним, в конце декабря во Франции следователи начали новую проверку в отношении бывшего сотрудника администрации президента Макрона Александра Беналля. Беналля обвиняют в еще одном эпизоде избиения участников манифестаций в Париже, 1 мая. После допроса 29 ноября против него были выдвинуты обвинения во "вмешательстве в работу правоохранительных органов" и "умышленном насилии в составе группы лиц, что привело к общей нетрудоспособности".

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции сотруднику администрации Макрона пред'явили обвинение по нескольким статьям.