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У Франції розпочали нове розслідування проти екс-співробітника адміністрації Макрона

Новини » Політика    17.12.2018 - 03:17
У Франції розпочали нове розслідування проти екс-співробітника адміністрації Макрона
Фото: Олександр Беналл на демонстрації (twitter.com FallaitPasSuppr)

Беналль звинувачується в новому епізоді побиття учасників маніфестації

У Франції слідчі розпочали нову перевірку стосовно колишнього співробітника адміністрації президента Макрона Александра Беналля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Parisien.

Беналля звинувачують у ще одному епізоді побиття учасників маніфестацій в Парижі, 1 травня. Після допиту 29 листопада проти нього були висунуті звинувачення у "втручанні в роботу правоохоронних органів" та "умисному насильстві у складі групи осіб, що привело до загальної непрацездатності".

Повідомляється, що Беналль самовільно "взяв участь у затриманні" людини в районі Саду рослин. Колишній працівник адміністрації президента розповів, що він погнався за учасником демонстрації "з почуття громадянського обов’язку", бо ніби побачив, що той кинув камінь у правоохоронця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції співробітникові адміністрації Макрона пред'явили звинувачення за кількома статтямиАлександр Беналль, який звинувачується у побитті учасника мітингу в ході першотравневої демонстрації в Парижі, заявив, що "лише допомагав поліцейським, що запросили його подивитися на їхню роботу".

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