У Франції співробітникові адміністрації Макрона пред'явили звинувачення за кількома статтями
Александр Беналл звинувачується в організованому нападі, втручання в роботу поліції
Співробітникові адміністрації президента Франції Емануелю Макрону пред'явили звинувачення за кількома статтями, включаючи організований напад, втручання в роботу поліції, незаконне носіння поліцейської форми та незаконне отримання відео з вуличних камер. Про це повідомляє BBC.
Так, Александр Беналл, обвинувачений у побитті учасника мітингу в ході першотравневої демонстрації в Парижі, заявив, що "лише допомагав поліцейським, що запросили його подивитися на їхню роботу".
Він також упевнений, що цю ситуацію намагаються використовувати з політичних мотивів.
Крім того, згідно з повідомленням, звинувачення також пред'явлені співробітникові служби безпеки партії Макрона Венсану Красу, який, імовірно, теж брав участь у побитті, і трьом поліцейським, які передавали підозрюваному відео з камер спостереження.
Між тим, глава МВС Коллон засудив дії Беналля. Коллон у свою чергу заявив, що не знав, що співробітник адміністрації президента б'є активістів.
ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES— Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 1, 2018
DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!
FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, влітку минулого року було розпочато попереднє розслідування відносно найближчого соратника Еммануеля Макрона - міністра територіального планування Рішара Феррана. За інформацією прокуратури Бреста, почали розслідування на підставі повідомлень низки ЗМІ про можливі фінансові порушення міністра.