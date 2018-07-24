У Франції співробітникові адміністрації Макрона пред'явили звинувачення за кількома статтями

Александр Беналл звинувачується в організованому нападі, втручання в роботу поліції

Співробітникові адміністрації президента Франції Емануелю Макрону пред'явили звинувачення за кількома статтями, включаючи організований напад, втручання в роботу поліції, незаконне носіння поліцейської форми та незаконне отримання відео з вуличних камер. Про це повідомляє BBC.

Так, Александр Беналл, обвинувачений у побитті учасника мітингу в ході першотравневої демонстрації в Парижі, заявив, що "лише допомагав поліцейським, що запросили його подивитися на їхню роботу".

Він також упевнений, що цю ситуацію намагаються використовувати з політичних мотивів.

Крім того, згідно з повідомленням, звинувачення також пред'явлені співробітникові служби безпеки партії Макрона Венсану Красу, який, імовірно, теж брав участь у побитті, і трьом поліцейським, які передавали підозрюваному відео з камер спостереження.

Між тим, глава МВС Коллон засудив дії Беналля. Коллон у свою чергу заявив, що не знав, що співробітник адміністрації президента б'є активістів.

ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 1, 2018

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, влітку минулого року було розпочато попереднє розслідування відносно найближчого соратника Еммануеля Макрона - міністра територіального планування Рішара Феррана. За інформацією прокуратури Бреста, почали розслідування на підставі повідомлень низки ЗМІ про можливі фінансові порушення міністра.