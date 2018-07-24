У Франції співробітникові адміністрації Макрона пред'явили звинувачення за кількома статтями

Новини Політика 24.07.2018 - 02:51
Фото: Олександр Беналл на демонстрації (twitter.com FallaitPasSuppr)
Фото: Олександр Беналл на демонстрації (twitter.com FallaitPasSuppr)

Александр Беналл звинувачується в організованому нападі, втручання в роботу поліції

Співробітникові адміністрації президента Франції Емануелю Макрону пред'явили звинувачення за кількома статтями, включаючи організований напад, втручання в роботу поліції, незаконне носіння поліцейської форми та незаконне отримання відео з вуличних камер. Про це повідомляє BBC.

Так, Александр Беналл, обвинувачений у побитті учасника мітингу в ході першотравневої демонстрації в Парижі, заявив, що "лише допомагав поліцейським, що запросили його подивитися на їхню роботу".

Він також упевнений, що цю ситуацію намагаються використовувати з політичних мотивів.

Крім того, згідно з повідомленням, звинувачення також пред'явлені співробітникові служби безпеки партії Макрона Венсану Красу, який, імовірно, теж брав участь у побитті, і трьом поліцейським, які передавали підозрюваному відео з камер спостереження.

Між тим, глава МВС Коллон засудив дії Беналля. Коллон у свою чергу заявив, що не знав, що співробітник адміністрації президента б'є активістів.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, влітку минулого року було розпочато попереднє розслідування відносно найближчого соратника Еммануеля Макрона - міністра територіального планування Рішара Феррана. За інформацією прокуратури Бреста, почали розслідування на підставі повідомлень низки ЗМІ про можливі фінансові порушення міністра.

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Теги:  Франція,  избиение,  активисты,  Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС