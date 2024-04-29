Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Архивное фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 29 апреля, составляют 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 467 470 (+1320) человек ликвидировано;
- танков - 7285 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 14 007 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 11 985 (+37) ед.;
- РСЗО - 1051 (+1) ед.;
- средства ПВО - 778 (+2) ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21) ед.;
- крылатые ракеты - 2124 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 109 (+44) ед.;
- специальная техника - 1974 (+3) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись в районе Велетенского (юго-западнее Херсона).
В Украине на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.