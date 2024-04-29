Более 1300 оккупантов и 37 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 29 апреля, составляют 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 467 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 44 автомобиля и 37 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ недавно продвинулись в районе Велетенского (юго-западнее Херсона).

В Украине на фронте в течение суток произошло 131 боевое столкновение. Ракетные войска ударили по 1 району сосредоточения личного состава противника.

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