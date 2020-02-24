МЗС рекомендує не їздити до Італії і Іран через коронавірус

Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Українців в Італії та Ірані закликали повідомити про своє місцезнаходження

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві не рекомендували відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно проявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідування уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані в найближчій консульської установи України або зареєструватися на веб-ресурсу friend.mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС закликали відмовитися від необов'язкових поїздок в іранські міста Тегеран, Кум, Арак і Гілян. Українців, які вже знаходяться на території Ірану закликали повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані в посольство України в Тегерані (e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua). У разі потрапляння В надзвичайні ситуації, українцям слід звертатися до посольства України за телефоном: +989128436681, який працює цілодобово, або телефонувати на "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кількість жертв коронавіруса в Італії зросла до п'яти осіб. Всього в країні зареєстровано понад 200 випадків зараження новим вірусом.

В Ірані число жертв спалаху коронавіруса досягло 50 осіб. Летальні випадки зафіксовані в місті Кум. У зв'язку зі спалахом вірусу закриті школи на більшій частині території країни, а сусідні країни перекривають кордону з Іраном.