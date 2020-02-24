ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС рекомендує не їздити до Італії і Іран через коронавірус

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 14:22
МЗС рекомендує не їздити до Італії і Іран через коронавірус
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Українців в Італії та Ірані закликали повідомити про своє місцезнаходження

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві не рекомендували відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

"Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно проявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідування уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані в найближчій консульської установи України або зареєструватися на веб-ресурсу friend.mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС закликали відмовитися від необов'язкових поїздок в іранські міста Тегеран, Кум, Арак і Гілян. Українців, які вже знаходяться на території Ірану закликали повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані в посольство України в Тегерані (e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua). У разі потрапляння В надзвичайні ситуації, українцям слід звертатися до посольства України за телефоном: +989128436681, який працює цілодобово, або телефонувати на "гарячу лінію" МЗС України: + 38-044-238-16-57.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кількість жертв коронавіруса в Італії зросла до п'яти осіб. Всього в країні зареєстровано понад 200 випадків зараження новим вірусом.

В Ірані число жертв спалаху коронавіруса досягло 50 осіб. Летальні випадки зафіксовані в місті Кум. У зв'язку зі спалахом вірусу закриті школи на більшій частині території країни, а сусідні країни перекривають кордону з Іраном.

В Китаї зафіксували майже 200 випадків повторного зараження коронавірусом Ще в одній країні підтвердилося перше зараження коронавірусом
Новини України МЗСІталіяІранКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся