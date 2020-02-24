У Парижі через погане самопочуття туриста із Китаю заблокували відділок поліції

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Також на автовокзалі в Ліоні зупинений міжміський автобус, який їхав з Мілана

Поліцейський відділок в 13-му окрузі Парижа (Франція) був заблокований після того, як китайський турист, який прийшов у відділок подати скаргу про крадіжку, відчув себе погано. Лікарі обстежують туриста, щоб уникнути поширення коронавірус, повідомляє LCI.

Як повідомляється, будівлю поліцейського відділку заблоковано з міркувань безпеки, поки медики обстежують туриста.

Також на автовокзалі в Ліоні зупинений міжміський автобус, який їхав з італійського міста Мілана. Один його пасажир відправлений на перевірку, у зв'язку з підозрою на зараження коронавірусом. Автобус відігнали на стоянку, навколо нього встановили периметр безпеки, однак весь вокзал не перекритий.

#Coronavirus Situation toujours en cours à la gare #Perrache de #Lyon. Les intervenants sur place sont tous masqués @lyonmag pic.twitter.com/NzHMbQ1Y2R — Julien Damboise (@JDANDOU) February 24, 2020

Відзначимо, в Італії в результаті поширення коронавірусу вже зафіксували п'ятий випадок смерті. Як повідомили у Департаменті цивільного захисту, на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса.