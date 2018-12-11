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У Франції сталася стрілянина на Різдвяному ярмарку, є жертви

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 22:04
У Франції сталася стрілянина на Різдвяному ярмарку, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В результаті стрілянини у Страсбурзі загинула одна людина

У французькому Страсбурзі сталася стрілянина у центрі міста на Різдвяному ярмарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що в результаті стрілянини одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Місцева рятувальна служба також підтвердила число жертв.

"Вбивство сталося біля Різдвяного базару в Страсбурзі, який щорічно приваблює мільйони туристів", - повідомляє видання з посиланням на джерело у французьких силах безпеки.

Інцидент розслідує поліція Страсбурга.

Нагадаємо, у Франції зросла кількість жертв і постраждалих в результаті масових акцій протесту так званих "жовтих жилетів". За даними Міністерства внутрішніх справ країни станом на вівторок, 11 грудня, ще 1 тис. 407 осіб отримали поранення, з яких 46 - важкі.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 10 грудня у Франції загальне число затриманих в ході акцій протесту руху "жовтих жилетах", що проходять у країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. чоловік.

Підкреслимо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні.

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