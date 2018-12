У Франції сталася стрілянина на Різдвяному ярмарку, є жертви

В результаті стрілянини у Страсбурзі загинула одна людина

У французькому Страсбурзі сталася стрілянина у центрі міста на Різдвяному ярмарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що в результаті стрілянини одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Місцева рятувальна служба також підтвердила число жертв.

"Вбивство сталося біля Різдвяного базару в Страсбурзі, який щорічно приваблює мільйони туристів", - повідомляє видання з посиланням на джерело у французьких силах безпеки.

Інцидент розслідує поліція Страсбурга.

BREAKING: New video shows panic in Strasbourg, France. Reports of multiple people shot. pic.twitter.com/bphUpweHJk