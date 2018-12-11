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Во Франции произошла стрельба на Рождественской ярмарке, есть жертвы

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 22:04
Во Франции произошла стрельба на Рождественской ярмарке, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В результате стрельбы в Страсбурге погиб один человек

Во французком Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, еще трое получили ранения. Местная спасательная служба также подтвердила число жертв.

"Убийство произошло возле Рождественского базара в Страсбурге, который ежегодно привлекает миллионы туристов", - сообщает издание со ссылкой на источник во французских силах безопасности.

Инцидент расследует полиция Страсбурга.

Напоним, во Франции возросло число жертв и пострадавших в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов". По данным Министерства внутренних дел страны по состоянию на вторник, 11 декабря, еще 1 тыс. 407 человек получили ранения, из которых 46 - тяжелые.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", проходящих в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.

Подчеркнем, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

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