Во Франции произошла стрельба на Рождественской ярмарке, есть жертвы

В результате стрельбы в Страсбурге погиб один человек

Во французком Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, еще трое получили ранения. Местная спасательная служба также подтвердила число жертв.

"Убийство произошло возле Рождественского базара в Страсбурге, который ежегодно привлекает миллионы туристов", - сообщает издание со ссылкой на источник во французских силах безопасности.

Инцидент расследует полиция Страсбурга.

BREAKING: New video shows panic in Strasbourg, France. Reports of multiple people shot. pic.twitter.com/bphUpweHJk