Во Франции произошла стрельба на Рождественской ярмарке, есть жертвы

В результате стрельбы в Страсбурге погиб один человек
Во французком Страсбурге произошла стрельба в центре города на Рождественской ярмарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, еще трое получили ранения. Местная спасательная служба также подтвердила число жертв.
"Убийство произошло возле Рождественского базара в Страсбурге, который ежегодно привлекает миллионы туристов", - сообщает издание со ссылкой на источник во французских силах безопасности.
Инцидент расследует полиция Страсбурга.
BREAKING: New video shows panic in Strasbourg, France. Reports of multiple people shot. pic.twitter.com/bphUpweHJk— Global News Network (@GlobalNews77) 11 грудня 2018 р.
Напоним, во Франции возросло число жертв и пострадавших в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов". По данным Министерства внутренних дел страны по состоянию на вторник, 11 декабря, еще 1 тыс. 407 человек получили ранения, из которых 46 - тяжелые.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", проходящих в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.
Подчеркнем, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.