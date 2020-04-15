У Франції прогнозують суттєве падіння ВВП

Фото: Бруно Ле Мер (europarl.europa.eu)

Французька влада також заявила про подальші заходи з підтримки підприємництва

У Франції очікують зменшення ВВП на 8% у 2020 році через коронавірус. Про це заявив міністр економіки та фінансів Бруно Ле Мер, передає видання Le Revenu.

Як зазначається, французька влада також заявила про подальші заходи з підтримки підприємництва в умовах карантину та епідемії.

"Ми мали прогноз падіння 6%. Але він буде зафіксований на рівні мінус 8%", - заявив міністр.

При цьому, за оцінками французького уряду, компенсація вимушеного часткового безробіття працівників в умовах карантину передбачає виділення 21 млрд євро з державного бюджету. Таких безробітних нині у Франції нараховується близько 8 млн.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що МВФ прогнозує спад світової економіки у 2020 році і гірших економічних наслідків з часів Великої депресії.