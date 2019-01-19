У Франції пред'явили звинувачення екс-помічнику Макрона

Фото: Олександр Беналла з Еммануелем Макроном (twitter.com/RFI)

Раследование щодо Олександра Беналля почалося ще 29 грудня

У Франції пред'явили звинувачення раніше затриманому колишньому помічнику президента країни Олександру Беналлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le Figaro.

Як сказав газеті адвоката Беналля після допитів судовими слідчими, колишнього співробітника президентської адміністрації і співробітника служби безпеки звинувачують у "неправомірному використанні декількох документів професійного характеру".

Нагадаємо, колишнього помічника президента Франції Емманюель Макрона Олександра Беналля затримали 17 січня 2019 за підозрою в незаконному використанні дипломатичного паспорта. Екс-помічник Макрона в даний час поміщений під варту в рамках відкритого 29 грудня 2018 року справи, що стосується незаконного отримання офіційних документів. Його затримали за підозрою в "зловживанні довірою" та "неправомірне використання документа".

Мова йде про дипломатичному паспорті, яким помічник Макрона користувався навіть після звільнення, що заборонено.

Зазначимо, в серпні 2018 адміністрація Макрона звільнила колишнього президентського помічника у зв'язку із звинуваченнями у побитті учасників паризької першотравневої маніфестації.