Во Франции начали новое расследование против экс-сотрудника администрации Макрона

Фото: Александр Беналл на демонстрации (twitter.com FallaitPasSuppr)

Беналль обвиняется в новом эпизоде избиения участников манифестации

Во Франции следователи начали новую проверку в отношении бывшего сотрудника администрации президента Макрона Александра Беналля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Parisien.

Беналля обвиняют в еще одном эпизоде избиения участников манифестаций в Париже, 1 мая. После допроса 29 ноября против него были выдвинуты обвинения во "вмешательстве в работу правоохранительных органов" и "умышленном насилии в составе группы лиц, что привело к общей нетрудоспособности".

Сообщается, что Беналль самовольно "принял участие в задержании" человека в районе Сада растений. Бывший работник администрации президента рассказал, что он погнался за участником демонстрации "из чувства гражданского долга", потому что увидел, что тот бросил камень в правоохранителя.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции сотруднику администрации Макрона пред'явили обвинение по нескольким статьям. Александр Беналль, который обвиняется в избиении участника митинга в ходе первомайской демонстрации в Париже, заявил, что "только помогал полицейским, что пригласили его посмотреть на их работу".